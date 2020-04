Bergomi: “Girone a tre per lo scudetto”

Mentre il campionato è attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ex difensore Giuseppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul futuro del torneo di Serie A.

SCUDETTO – “L’idea del girone a tre per lo scudetto potrebbe essere buona, al limite si potrebbe aggiungere una quarta squadra, poi le altre sono troppo distanziate. Bisognerebbe poi dare dei vantaggi ha chi occupa una posizione migliore, come la Juventus”.

BELGIO – Intanto il Belgio, in queste ore, ha interrotto definitivamente il campionato, dichiarando il Bruges campione: “E’ una scelta comprensibile, va accettata. Assegnare il titolo è una cosa relativa: non assegnarlo al Liverpool in Inghilterra sarebbe assurdo, mentre in Italia Agnelli non vuole conquistarlo a tavolino viste le distanze minime con Lazio e Inter”.

