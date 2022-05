Bergomi: “Il Milan vincerebbe con merito lo scudetto. Il segreto…”

Il parere dell'ex difensore

L'ex campione del mondo e oggi commentatore televisivo per Sky Beppe Bergomi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare anche della corsa scudetto tra Milan e Inter sottolineando la bravura della squadra rossonera in questo torneo.

"Oggi dico 75% e 25%: un 5% in più all’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore: gli ostacoli “giusti” li ha alla fine. Può andare in difficoltà con squadre come Udinese, Torino, Verona, meno con avversarie come la Lazio, e l’Atalanta, che cercano di giocare e ti lasciano spazi. E il Milan negli spazi si diverte", ha detto Bergomi.