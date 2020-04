Bergomi: “Inter, che calo da gennaio! Questione di testa, ma il mercato…”

In attesa di comprendere se e come la stagione ripartirà, non resta che analizzare i verdetti emessi dalla Serie A. Uno di questi riguarda l’Inter, protagonista indiscussa fino al termine del girone d’andata e poi calata nettamente fino alle sconfitte contro Lazio e Juventus che l’hanno virtualmente esclusa dalla lotta scudetto. L’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha provato a dare una sua spiegazione ai microfoni di Sky Sport: “Il calo credo sia stato più mentale che fisico. Però credo che soprattutto col mercato di gennaio la squadra si sia indebolita”. Un’affermazione destinata a dividere gli appassionati.