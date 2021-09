Bergomi punge Allegri: “Non ha campioni da gestire. Ora deve allenare”

Il pensiero dell'ex difensore sul mister della Juventus

Prima vittoria in campionato per la Juventus che nella serata di ieri al Picco, contro lo Spezia, ha saputo reagire per due volte allo svantaggio e ribaltare il match andando a vincere 3-2. Un successo che però non lascia tutti convinti e dagli studi di Sky, anche l'ex difensore di Serie A Beppe Bergomi ha voluto commentare quanto successo ed in generale il momento della Vecchia Signora sottolineando cosa dovrebbe fare il tecnico Massimiliano Allegri.