Bergomi sorpreso: “Non mi aspettavo di vedere Inter prima dopo cessioni estive”

Il commento dell'ex nerazzurro sul campionato di Serie A e la stagione della squadra milanese

Il campionato di Serie A è adesso in pausa ma nel weekend prossimo potrebbe già avere nel derby tra Inter e Milan un capitolo decisivo per l'assegnazione dello scudetto 2021-22. I nerazzurri si trovano al comando della classifica con merito avendo dimostrato grande gioco e anche carattere soprattutto dopo le cessioni illustre dell'estate con Lukaku e Hakimi partiti rispettivamente sponda Chelsea e Psg. A tal proposito, intervenendo a Radio Kiss Kiss, l'ex difensore interista Beppe Bergomi ha detto la sua soffermandosi proprio sulla crescita della formazione di Simone Inzaghi.

SORPRESA - "Io ho messo il Napoli favorito alla prima giornata, non pensavo di vedere l'Inter lì dopo le cessioni", ha ammesso Bergomi. "Complimenti al lavoro di Inzaghi, ma il Napoli è straordinario e Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile". E ancora sulla squadra partenopea: "Ci sono giocatori che sono determinanti e che sono mancati, come Fabian, Osimhen, Anguissa e Koulibaly, ma la squadra è lì e non ha mai accampato alibi".