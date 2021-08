Bergomi, tifoso deluso: “Inter più debole. Resta competitiva se…”

Parla l'ex difensore nerazzurro

Beppe Bergomi si è concesso al Corriere della Sera per parlare della nuova Inter di Simone Inzaghi che dopo lo scudetto conquistato con Conte avrà il compito di portare i nerazzurri a lottare per confermarsi. Per farlo, servirà, secondo l'ex difensore, operare ancora sul mercato per rimpiazzare le partenze illustri di Lukaku e Hakimi andati rispettivamente al Chelsea e al Psg.