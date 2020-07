Bernardeschi pronto a lasciare la Juventus: arriva la chiamata di una big spagnola

Nell’ultima stagione in bianconero Federico Bernardeschi non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. La presenza di Cristiano Ronaldo e l’ottimo stato di forma di Dybala hanno chiuso le porte all’ex viola. Arrivato all’età di 26 anni l’esterno mancino vuole prendersi uno spazio da titolare all’interno di uno spogliatoio.

BARCELLONA SU BERNARDESCHI

Dopo 104 partite e 9 gol con la maglia della Juventus Federico Bernardeschi potrebbe cambiare squadra e campionato. Secondo quanto riportato da Don Balon l’ex esterno della Fiorentina potrebbe sposare la causa Barcellona e giocare al fianco dell’eterno rivale di Cristiano Ronaldo. Il costo del cartellino secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 28 milioni di euro, cifra più che abbordabile per le casse blaugrana. Inoltre in quella che sarà la stagione dell’Europeo Bernardeschi vuole essere protagonista per conquistarsi la chiamata di Roberto Mancini.