Beto si racconta: “Mi piace Beethoven e da piccolo mi firmavo Beto’o…”

L'attaccante dell'Udinese si racconta a 360°

UDINESE - Sul calcio, la sua crescita e poi l'arrivo all'Udinese: "Essere calciatore? Ci ho sempre creduto. Non ho davvero mai smesso di crederci. Era il mio obiettivo e l'ho realizzato; con i miei compagni di squadra circa 5 anni fa feci una scommessa che sarei arrivato nel calcio professionistico. Soltanto due credevano in me, gli altri no, e mi dicevano che era impossibile. Sono rimaste solo chiacchiere, perché poi sono andato alla Portimonense e tutti mi dicevano che ero un fenomeno e che credevano in me". Sull'arrivo in Friuli: "Ho fatto davvero di tutto per venire all'Udinese, perché mi è sempre piaciuta tanto l'Italia come paese e come calcio. Sto bene qui. Futuro lontano da qui? Inutile parlarne ora; la stagione è ancora in corso, io sono tranquillo e sto molto bene. Ci penserò su molto in caso prima di lasciare eventualmente l'Italia".