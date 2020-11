Biabiany, che stoccata a Bonucci: “Non giocava neanche in Serie B”

L’ex prodotto della Primavera interista Jonathan Biabiany, con un passato anche nella prima squadra meneghina oltre che ad alcuni anni a Parma, è tornato a parlare del ricco settore giovanile nerazzurro dei tempi passati.

“BONUCCI FATICAVA IN B”

Nel settore giovanile nerazzurro sono passati giocatori come Bonucci, Santon, Bolzoni, Obi. Qualcuno poi ha avuto una carriera brillante – dichiara Biabiany ai microfoni di FcInterNews – , magari anche in modo inaspettato. Altri invece che promettevano tantissimo, oggi non giocavano neanche più a calcio. Bonucci non ha avuto un inizio di carriera sfolgorante. Era un buon calciatore, ma non giocava in B. Faceva tanta panchina, poi è esploso ed è diventato il difensore che tutti conosciamo. Mentre Goran Slavkovski, che esordì giovanissimo con l’Inter, è diventato un personal trainer. O Ibrahim Maaroufi che aveva grandi doti e non so dove sia finito