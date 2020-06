Bigon allontana Ibrahimovic: “Si è sentito con Sinisa, ma non è una possibilità”

Prima che Ibrahimovic approdasse nuovamente al Milan, sul suo futuro sono state fatte tante ipotesi. Il gigante svedese è un grande amico di Sinisa Mihajlovic e i due si erano sentiti per capire se l’arrivo di Ibra a Bologna fosse fattibile o no. Alla fine l’ex attaccante dell’Inter ha scelto il Milan, ma le tensioni di questi giorni fanno capire che la seconda esperienza rossonera potrebbe terminare a breve.

No a Ibrahimovic

Rispetto ai contatti tra Ibra e l’allenatore del Bologna i tifosi rossoblù hanno ovviamente fantasticato, ma il direttore sportivo Bigon ha messo fine ai loro sogni. Intervenuto a Rai Radio 1, il dirigente ha dichiarato: “Capisco la suggesione mediatica. Ibrahimovic è un nome importantissimo, un personaggio di alto profilo, normale che faccia rumore. Ma non è una possibilità per il Bologna: non ci sono stati contatti o idee reciproche. Mihajlovic e Ibra si sono sentiti qualche mese fa, in amicizia. Era stata accennata un’idea, ma Ibra ha fatto le sue scelte e da allora l’ipotesi non è più stata presa in considerazione”.