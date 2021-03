Birindelli: “Juve e Lazio zoppicano. Per i bianconeri difficile riprendere l’Inter”

L’ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato ai microfoni di Laziopress.it: “Sia la squadra di Pirlo che quella di Inzaghi stanno un po’ zoppicando: la Juventus ha avuto un cambiamento radicale con la scelta di un nuovo allenatore dopo Sarri e la Lazio, invece, fa fatica a ritrovare le situazioni che lo scorso anno gli venivano in automatico come le verticalizzazioni, il palleggio rapido e la grande qualità dalla trequarti in avanti. L’ambizione ci deve sempre essere e quindi credo che la Juventus voglia sempre puntare in alto lottando fino alla fine per lo Scudetto anche se poi davanti c’è l’Inter che ha trovato una stabilità, un coraggio, un’ autostima ed una qualità di gioco veramente importanti. Sarà difficile per la Juventus recuperare questi punti, è chiaro che poi scendendo di obiettivo la zona Champions diventa il minimo traguardo”.

