Birindelli: “Per lo scudetto Milan avvantaggiato senza coppe. Ma l’Inter…”

“Juventus fortunata ma anche meritevole in Champions. Per lo Scudetto dico Milan, al Napoli manca…” ha detto Birindelli

In Italia bisogna prendere esempio dalle società lungimiranti, come l’Atalanta e l’Empoli, che lavorano in maniera forsennata e scrupolosa da più di trent’anni sul settore giovanile. Questo, però, è inutile se in Serie A vediamo un solo italiano in campo per ogni squadra. I toscani di Corsi non sono lì per caso, ma ci sono proprio grazie al gran lavoro fatto dal presidente, stessa storia per Percassi a Bergamo. Oltre ai ragazzi, queste società lavorano benissimo anche sulle infrastrutture: i nerazzurri hanno già il loro stadio, l’anno prossimo partirà lo stesso progetto anche ad Empoli. Nel calcio c’è bisogno di gente che sappia lavorare bene e conosca la materia, inutile fare un organigramma societario e trovarsi costretti a doversi rivolgere agli agenti perché non si riesce a scoprire ragazzi di talento, perché non si ha a disposizione uno staff idoneo".