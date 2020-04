Boateng: “Al Milan Ibrahimovic criticava tutti. Ma i rossoneri devono trattenerlo”

Zlatan Ibrahimovic è sempre stato una personalità molto forte. Difficile relazionarsi con lui anche all’interno dello spogliatoio. Un’ulteriore conferma della scorza dello svedese arriva da Kevin-Prince Boateng. L’attaccante ghanese della Fiorentina, girato in prestito al Besiktas, ha rivelato alcuni retroscena della sua esperienza al Milan con Ibra ai microfoni di Sky: “Criticava tutti, se la palla non gli arrivava come voleva o se sbagliavi davanti alla porta… Però è altrettanto vero che ti faceva imparare tanto. El Shaarawy imparò a calciare da Ibra. Giocare con lui era più facile, perché aveva sempre due uomini addosso e c’erano più spazi”. Un motivo in più per il Milan per non perdere Zlatan: “I rossoneri devono tenere Ibrahimovic. Non avrà più i 90 minuti nelle gambe, ma la sua sola presenza in campo aiuta tantissimo e fa la differenza”.