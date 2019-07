Boateng, futuro deciso: c’è il sì alla Fiorentina grazie a…Melissa Satta

Questioni di…cuore. Ecco perché Kevin Prince Boateng dice no all’offerta dell’Eintracht e rimanere in Italia dove ad attenderlo c’è la Fiorentina. Decisiva la sua ex compagna, Melissa Satta, con la quale il trequartista del Sassuolo vuole rimettere in piedi il rapporto e il matrimonio.

Daniele Pradè, direttore sportivo dei Viola, ha raggiunto l’accordo economico con il centrocampista offensivo reduce da un anno in prestito al Barcellona. La base è di due anni di contratto più un’opzione sul terzo a favore del club di Firenze. L’annuncio ufficiale, però, potrebbe slittare di qualche giorno perché nell’idea del Sassuolo c’è la volontà di inserire nella trattavia anche Lirola.