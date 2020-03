Boban contro il Milan: “Roba da Corea del Nord! E su Rangnick…”

Il Milan è nella bufera dopo le dichiarazioni Zvonimir Boban. L’ex dirigente, licenziato ufficialmente dal club rossonero, ha espresso tutta la sua insoddisfazione per il provvedimento preso in un’intervista rilasciata a “Il Giornale”: “Non sapevo fossimo in Corea del Nord! La mia intervista è legalmente ineccepibile, arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati”. E rivela anche un particolare di mercato: “A dicembre avevano già chiuso con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa”.