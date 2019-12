Boban: “Il Sassuolo ci ha rovinato la festa. Quando tornerà grande il Milan? Difficile da dire. Su Ibrahimovic…”

Zvonimir Boban, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. Tema principale, ovviamente, il club rossonero e il suo futuro. Tra mercato e classifica. Ecco le sue parole

FESTA ROVINATA – “Il Sassuolo ci ha rovinato la festa? Beh, sì. Volevamo la vittoria e diciamo che ce l’ha un po’ rovinata. Il Milan ha fatto bene ma dovevamo fare ancora di più per vincere. Per tutti è così in Serie A”.

FUTURO – “Quando rivedremo il Milan ad un certo livello? Ce lo chiediamo da tanti anni ormai (ride ndr). Per rivedere quel Milan ci vuole tanto tempo. Non poco. Bisogna essere capaci. Prima di tutto tornare ad essere competitivi. Difficile dire quando e come. Bisogna andare passo dopo passo”. “Se il Milan ha ancora il suo fascino? Certamente ce l’ha, ma ci sono anche altre realtà. In questo momento anche più importanti e attraenti. Il Milan ha sempre il suo fascino, ma dobbiamo tornare ad essere importanti”.

PIOLI E SQUADRA – Su Pioli: “Come aveva detto Maldini, c’è una completa sintonia tra squadra, staff, dirigenza e giocatori. Ha capito tante cose fin da subito. Quindi siamo davvero contenti. Il suo lavoro si vede chiaramente”. Sui giocatori: “Rebic? Gli serve capire il cambio tra il calcio tedesco e quello italiano. Ha grande carattere e speriamo ci dia una mano”.

IBRAHIMOVIC – “Ibra è una soluzione diversa. Lui è unico. Vedremo se ci sarà la necessità assoluta. Lui è un’altra cosa rispetto agli altri giocatori. Estremo carattere, estrema personalità. Quando abbiamo iniziato la trattativa era molto più giù di quello che è adesso”.

DONNARUMMA – “Andrà via? Speriamo di trovare accordo. L’intenzione è questa. Questo è quello che posso dire adesso”.

INTER – “Inter in testa? Non ci dà fastidio. Per il campionato è importante che ci sia una rivale della Juventus. Dispiace che non siamo noi lì. Meritano di essere lì”.

VAR – “Eccessivo uso del Var? Ma perché eccessivo? Spesso si parla senza sapere. Bisogna conoscere le regole. La VAR ha risolto molti problemi e corretto tanti errori. Quindi positiva”.