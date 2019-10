Boban scherza sul perché sia tornato al Milan: “Me lo sto chiedendo anche io…”

Grande ospite di oggi, per il secondo giorno del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente del Milan Zvonimir Boban, di certo poco soddisfatto per l’andamento dei rossoneri in questo primissimo scorcio di Serie A: “Perché sono tornato al Milan? Me lo sto chiedendo pure io (sorridendo, ndr). Mi piace stare in questa società, ho voluto fortemente tornarci, dal momento che la amo e per me è sempre stata molto importante. Sono arrivato da poco e bisogna lavorare su moltissimi aspetti. Mandare via Giampaolo è una sconfitta per tutti, le colpe sono condivise, abbiamo dovuto operare questa scelta per il bene del club: quando le cose non funzionano, i colpevoli sono giocatori, allenatori, dirigenti, ecc. Speriamo ora di fare meglio con Pioli”.

Boban, come già aveva detto Gazidis poco dopo l’esonero di Giampaolo, chiede pazienza ai tifosi: “Siamo la formazione più giovane in Italia, nessuno aveva mai detto che avremmo raggiunto grandi risultati fin da subito. È un processo e noi non abbiamo la bacchetta magica, faremo di tutto però per riportare il Milan nel posto che merita, il più in alto che si può”.