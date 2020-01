Boga-Berardi da applausi: rilancio Sassuolo, Torino k.o. 2-1

Il Torino si illude, ma è il Sassuolo a sorridere. I neroverdi si impongono nella prima giornata di ritorno nel match contro i granata. E la rimonta arriva dopo un primo tempo favorevole alla squadra di Mazzarri. Al 20′ si sblocca l’incontro: Rincon va al tiro e trova la deviazione di Locatelli che batte il proprio portiere. Il Toro sfiora il raddoppio con Belotti in due occasioni ed è provvidenziale Consigli. Caputo e Berardi mancano il pareggio. Nella ripresa aumenta la precisione dei neroverdi. Al 61′ Boga inventa una magia: tunnel a Rincon e conclusione perfetta sul secondo palo. Passano 12 minuti e Berardi trova il guizzo giusto con una staffilata che trafigge Sirigu. Il Torino si rammarica per la traversa di Millico all’82’ e per l’errore da due passi di Laxalt nel finale. Vince il Sassuolo 2-1 e si rilancia in classifica.