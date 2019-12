Boga, l’agente: “Al Napoli in futuro? Perché no…”

Jeremie Boga è una delle rivelazioni del torneo. Il giovane attaccante del Sassuolo ha già realizzato quattro reti in questa prima parte di campionato, andando a segno anche nella partita dello Stadium contro la Juventus, terminata sul punteggio di 2-2. Un rendimento che ha attirato su di lui le attenzioni di numerosi club, con il futuro del giocatore che è stato così analizzato dal suo agente Daniel Boga ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

FUTURO – “E’ molto orgoglioso di aver segnato contro la Juventus e contro Buffon, che è uno dei migliori portieri al mondo. Se andrà via a gennaio? Nel calcio tutto è possibile, ma ha iniziato la stagione con il Sassuolo e la terminerà lì. Per me non è una sorpresa quello che sta facendo vedere, quando era piccolo aveva già messo in mostra le sue capacità nella Chelsea Academy. Il Napoli? Perché no, gli azzurri sono una grande squadra ed una grande piazza. E’ un’opzione che non escludo per il futuro”.