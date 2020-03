Boga, l’agente: “Vuole un club di prima fascia. Via dal Sassuolo? Non posso dire che sarà qui l’anno prossimo…”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il fratello nonché agente di Jeremie Boga, Daniel, per parlare del futuro del suo assistito che in questa stagione sta facendo vedere tutte le sue doti con la maglia del Sassuolo.

MERCATO – “Negli ultimi giorni non c’è stato niente di particolare. Col Napoli ho parlato a dicembre, ma i colloqui si nono fermati lì”, ha ammesso l’agente di Boga. “Jeremie sarebbe entusiasta, il suo obiettivo è quello di arrivare in una società di prima fascia. Se dirà addio al Sassuolo a fine anno? Bisognerà parlare col club, altro non so. Sarebbe impossibile dire ‘Sì resta in Serie A anche l’anno prossimo’, magari domani arrivano delle grandi offerte da Spagna, Germania o Francia e decide di accettarle. Quello che posso dire è che Jeremie vorrebbe restare in Italia, perché ormai conosce il vostro calcio, gli piace l’atmosfera che si respira, ma vedremo cosa riserverà il futuro. Ad oggi non posso garantire che resterà al 100% in Serie A”.