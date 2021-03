Bojinov: “Vlahovic mi diceva che si sentiva l’Ibrahimovic della Serbia”

Una delle rivelazioni di questa parte di stagione è sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta trascinando la Fiorentina fuori dalle sabbie mobili, nonostante il caso Prandelli. C’è chi conosce bene le qualità del bomber della formazione toscana: Valeri Bojinov ha condiviso con lui lo spogliatoio al Partizan Belgrado.

RETROSCENA

Bojinov ne ha parlato in un video a Transfermarkt: “Consigliai al direttore Corvino di prenderlo subito. Vlahovic aveva quindici-sedici anni: era matto, ma in senso buono. Mi diceva: ‘Io divento il più forte di tutti, sono il nuovo Ibrahimovic della Serbia’. A me piaceva questa sua arroganza: io lo vedevo e mi convincevo che lui sarebbe diventato un giocatore davvero valido”.