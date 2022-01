Bologna, altri 4 positivi al Covid prima della gara con l’Inter: c’è anche Medel

Altri casi in squadra

Problemi in casa Bologna alla vigilia della gara contro l'Inter di Serie A. La società rossoblù, infatti, deve fare i conti con altri 4 calciatori positivi al Covid. In questo modo sale a 8 il numero totale degli atleti che hanno contratto il coronavirus. Dopo Aaron Hickey, Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez , la società ha reso noto con un comunicato ufficiale che altri quattro professionisti della formazione di Mihajlovic si trovano ora nella stessa situazione dei compagni.

LA NOTA - "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare". Questo il comunicato pubblicato dal Bologna che domani dovrebbe affrontare l'Inter in campionato per la prima gara del girone di ritorno.