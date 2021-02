Bologna, Barrow: “Contento di aver contribuito alla vittoria. Mi impegno per diventare un centravanti”

Musa Barrow ha parlato ai microfoni di Sky dopo la doppietta messa a segno nel match contro il Parma: “Non segnavo di testa da tanto tempo, sono molto contento di aver aiutato la squadra a vincere. Il mister mi ha aiutato a lavorare tanto in settimana per interpretare il ruolo di centravanti, sono molto contento. La cosa più difficile nel giocare da attaccante? Tenere palla, aiutare la squadra a salire, il mister mi dice di lavorare molto su quello e io mi impegno per migliorare – conclude l’ex attaccante dell’Atalanta – .