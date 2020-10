Bologna, Barrow: “Sapevo che sarei riuscito a sbloccarmi. L’importante è vincere”

Musa Barrow, protagonista assoluto della gara tra Bologna e Cagliari ha parlato a Sky: “Ad inizio campionato ho iniziato a lavorare per aiutare la mia squadra, abbiamo vinto e sono molto contento. Ho sempre provato, partita dopo partita, a segnare. Sapevo che sarebbe arrivato, ma la cosa più importante è sempre veder la squadra vincere. Con un attaccante come Palacio posso giocare insieme, possiamo scambiarci. In questa squadra tutti hanno voglia di giocare, mi dispiace per quelli che sono fuori. Vogliamo fare sempre il massimo”.