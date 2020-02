Bologna-Brescia: le formazioni ufficiali

Si apre la terza giornata di ritorno di Serie A. Il Bologna ospita il Brescia e cerca punti preziosi per continuare la scalata verso l’Europa. Le Rondinelle, invece, devono fare risultato per alimentare le speranze di salvezza. All’andata i rossoblu si imposero con una spettacolare rimonta per 4-3. Fischio d’inizio allo stadio Dall’Ara alle ore 15. Queste le scelte di formazione di Sinisa Mihajlovic ed Eugenio Corini:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone



Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayè