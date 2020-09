Bologna, buone notizie da Mihajlovic: è guarito dal Coronavirus

In casa Bologna si può tirare un sospiro di sollievo: Sinisa Mihajlovic ha effettuato il secondo tampone ed è risultato nuovamente negativo al Coronavirus. Il tecnico serbo, dunque, ha superato la fase più critica della malattia e può tornare a dirigere gli allenamenti della sua squadra. L’allenatore aveva contratto la malattia in vacanza in Sardegna nelle scorse settimane. Dopo quindici giorni di isolamento, Mihajlovic è riuscito a vincere l’ostacolo Coronavirus.

MALATTIA

In molti si erano preoccupati per la positività al Covid-19 dato che il fisico di Sinisa è già debilitato dalla lotta contro la leucemia. Il tecnico è ancora adesso sotto osservazione da parte dei medici che lo hanno curato nella scorsa estate, subito dopo la terribile diagnosi.

