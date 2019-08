Bologna, clamoroso: Mihajlovic in panchina contro l’Hellas Verona

Grinta e passione, guai a mollare. Incredibile la notizia che giunge da Bologna: Sinisa Mihajlovic sarà in panchina per dirigere i suoi nella prima partita di Serie A sul campo dell’Hellas Verona. Il tutto dopo quaranta giorni di ospedale per sottoporsi alle prime cure per guarire dalla leucemia. Sorprendentemente, il combattente serbo ha lasciato il reparto oncologico dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per raggiungere la città veneta, dove stasera, come promesso ai suoi ragazzi, sarà in panchina per prendere parte dal debutto della A 2019-2020. Solo il 13 luglio scorso aveva dichiarato pubblicamente in una conferenza stampa di essere malato di leucemia. Da record il ritorno sul campo, da vero guerriero, quale è e ha sempre dimostrato di essere.