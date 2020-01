Bologna, De Leo: “Mihajlovic profeta col cambio. Cerchiamo continuità”

Triplice fischio tra Spal e Bologna. Il preparatore atletico dei rossoblu Leonardo De Leo si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non so se la vittoria cambierà le nostre prospettive. Dobbiamo trovare più continuità. Quando ci esprimiamo al meglio riusciamo a fare bene. Ora pensiamo a far punti, poi guarderemo la classifica. Credo che i giovani possano dare molto. La società ha dato fiducia a questo gruppo eterogeneo con i giovani di qualità aiutati anche dai senatori. Nel primo tempo Mihajlovic era in tribuna per evitare la pioggia. Poi ci c’è stata una delle sue profezie. Quando si sente di fare un cambio a tutti i costi spesso ci azzecca. Questa squadra è figlia del suo allenatore che cerca sempre di contrattaccare forte. Quando siamo bassi non riusciamo a difendere con le distanze giuste e risultiamo troppo remissivi. Palacio? Non è una scoperta. Da attaccante centrale o da seconda punta sa trovare i tempi dell’inserimento e a rompere gli equilibri difensivi delle squadre avversarie. Diciamo che l’obiettivo di inizio stagione è migliorare il decimo posto. Abbiamo tutte le carte in regola per farcela. Abbiamo una società valida e un allenatore che non ha paura di valorizzare i giovani. E con questa coesione possiamo arrivare lontano. Barrow riesce ad avere una lettura e un gesto tecnico importante”.