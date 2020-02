Bologna, De Leo: “Approccio sbagliato, poco fortunati nel secondo tempo”

Il Bologna esce sconfitto dal match contro la Lazio. Il vice allenatore rossoblu Emilio De Leo racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Chiaramente siamo partiti male. Non siamo riusciti a mettere in pratica la strategia che abbiamo preparato e abbiamo incassato i due gol. Poi abbiamo ritrovato le distanze. Non siamo stati fortunati nel trovare il gol dell’1-2. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Non potevamo essere blandi nell’approccio come è accaduto. Poi è uscito fuori il vero Bologna, accorciando il campo e trovando le misure. Da un punto di vista difensivo abbiamo provato a fare la stessa partita dell’andata. Soriano doveva mettere sotto pressione Lucas Leiva. Quando abbiamo visto che le distanze non erano le stesse, abbiamo lavorato diversamente, schierandoci con un modulo diverso. Abbiamo continuato a lavorare in quel modo anche se le distanze erano ampie per i nostri attaccanti. Soriano riesce a lavorare bene nella fase di non possesso e per una squadra come la nostra che lavora di transizione e contropiede è preziosissimo. Scudetto? Sinceramente mi occupo delle nostre prestazioni. Sono tre grandi squadre. La Lazio sta sfruttando il momento magico. Quest’anno potrebbe fare la differenza”.