Bologna, De Leo: “Cambio di mentalità grazie a principi tattici e morali”

Si è conclusa da poco la sfida tra Bologna e Brescia. Il preparatore atletico dei rossoblu Emilio De Leo commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “C’è stato un cambio di mentalità. Veniamo da un anno in cui l’obiettivo inizialmente era lottare per uscire dalla zona retrocessione. Ora è cambiato molto. Ci sono principi tecnico-tattici e morali. Questi mesi difficili hanno temprato il gruppo anche dal punto di vista morale. Quando c’è questo spirito si possono raggiungere grandi risultati. Anche nei momenti di difficoltà abbiamo cercato di non snaturarci. Volevamo dare l’impronta di una squadra che gioca con qualità. Penso che ci stiamo riuscendo perché costringiamo le squadre avversarie ad aspettarci. Abbiamo obiettivi di gioco che ci consentono di creare tanto. Va dato atto ai ragazzi per quello che stanno facendo. Tutti stanno arrivando al gol, a dimostrazione del contributo dato da tutti. Panchina d’oro? Credo che il nostro mister oltre alla battaglia personale meriti il premio per come ha cambiato il Bologna”.