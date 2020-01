Bologna, De Leo: “Lottato fino all’ultimo pallone”

Un pareggio agguantato in extremis per il Bologna, che ha trovato la rete dell’1-1 contro la Fiorentina in pieno recupero. Queste le parole di Emilio De Leo, assistente del tecnico degli emiliani Sinisa Mihajlovic, al termine del match.

CREDERCI – “Siamo stati bravi a crederci fino in fondo, non avremmo meritato la sconfitta. Abbiamo lottato fino all’ultimo pallone, era una palla persa e invece questo episodio dimostra quanto il gruppo sia unito. La Fiorentina era molto organizzata, ma noi abbiamo provato a fare la partita con la solità qualità. Obiettivi? Le ambizioni stanno venendo di volta in volta, anche Mihajlovic ripete ogni giorno che dovremo esprimere al massimo il nostro potenziale. Poi ci guarderemo attorno e vedremo dove saremo arrivati”.