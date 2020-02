Bologna, De Leo: “Match col Genoa condizionato da espulsione di Schouten”

Non c’è Mihalovic nella sala stampa del Dall’Ara ma ha parlato l’assistente Emilio De Leo dopo il k.o. con il Genoa. “L’espulsione di Schouten si è rivelata decisiva.

Non è un attenuante perché poi la gara è stata lunga e la potevamo gestire meglio, senza subire il secondo gol. Credo che stessimo facendo la gara come l’avevamo preparata, arrivando nelle zone dove volevamo con una certa frequenza. Non abbiamo corso grandi rischi ma se abbiamo perso con questo passivo dobbiamo prendercela con noi stessi. Con un ritmo più spezzettato la squadra più esperta si trova a suo agio”.