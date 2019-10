Bologna, De Leo: “Palacio determinante, vittoria fondamentale”

Il Bologna, dopo cinque turni, torna alla vittoria battendo per 2-1 al Dall’Ara la Sampdoria. Queste le parole del collaboratore tecnico di Mihajlovic Emilio De Leo al termine del match.

DETERMINAZIONE – “Abbiamo giocato con grande determinazione, anche se siamo stati costretti a cambiare qualche nostro principio strategico. Palacio oggi ci ha aiutato tantissimo. Dopo l’1-0 però ci siamo irrigiditi e le distanze si sono allungate, non abbiamo saputo gestire bene la palla. In ogni caso era troppo importante conquistare la vittoria. Mihajlovic? Ci ha chiesto di mantenere alta l’intensità e di essere aggressivi quando perdevamo palla. A fine gara ha parlato con me e ha fatto i complimenti ai ragazzi. Ora dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra linea”.