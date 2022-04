Bologna, De Leo: “Rammaricati per non aver potuto fare regalo a Sinisa”

Il commento del tecnico del Bologna che ha preso il posto di Mihajlovic

Il commento di Emilio De Leo, allenatore del Bologna, dopo il pareggio di Torino contro la Juventus “In un momento in cui l’adrenalina era altissima, dopo aver sanzionato al Var l’espulsione di Soumaoro, credo che l’arbitro potesse veramente glissare su quel gesto di Medel, che non l’ha certamente offeso, e in questo modo siamo rimasti in 9. Oggi il gruppo ha fornito una prova importante, sarebbe stato bello portare a casa la posta piena ma rimane una giornata scolpita nel cuore nostro e spero dei tifosi. Siamo comunque molto rammaricati, volevamo fare un bel regalo al Mister Sinisa Mihajkovic che poco fa si è congratulato con la squadra. È felice e orgoglioso dei suoi ragazzi. Stiamo lavorando con tanta positività e senso di responsabilità, nelle difficoltà i nostri valori emergono”.