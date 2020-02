Bologna, De Leo: “Vittoria del gruppo. Europa? Noi andiamo avanti per la nostra strada”

Preziosa vittoria per il Bologna, che nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A ha battuto per 3-2 la Roma all’Olimpico. Queste le parole di De Leo, assistente di Mihajlovic, al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Grande vittoria, siamo un gruppo forte e coeso. Sinisa? Si è congratulato con la squadra, perché aveva detto di venire a giocare qua al solito modo senza abbassarsi troppo, senza essere remissivi. E’ un po’ l’esempio che ci ha dato lui in questi mesi. Noi lavoriamo molto in maniera simmetrica sulle ripartenze, sulla destra c’era il giusto mix, mentre a sinistra volevamo creare la superiorità numerica. Schouten? Ha grandi doti tecniche, sta dimostrando una grande personalità. Giocare in quella posizione in Italia non è semplice. Europa? Noi procediamo sulla nostra rotta, abbiamo ancora molti margini di crescita”.