Bologna, De Leo: “Mihajlovic ed il pubblico meritavano questa gioia”

Il Bologna vince la prima gara della stagione, battendo la Spal 1-0 con la rete di Soriano. Il vice di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo sorride per la vittoria e commenta il match in conferenza stampa: “C’è stato un passo avanti rispetto a Verona. Abbiamo ritrovato ritmo e intensità. Aver sbloccato la gara negli ultimi minuti è stata la conseguenza. Ci tengo a dire che oggi Mihajlovic e il nostro pubblico meritavano questa gioia. Una nota tattica: siamo stati molto bravi ad essere corti e aggressivi. Abbiamo orientato bene le pressioni e siamo stati bravi a riconquistare la palla. Il mister è andato via per motivi di salute, ovviamente. Al di là di ciò, è sempre vicino a noi. Sapete bene l’importanza che ha nel gruppo. Abbiamo fatto una piccola partita durante la rifinitura e alla fine Sinisa ha fatto i complimenti per lo spirito mostrato e ha dato fiducia e coraggio a tutti quanti”.