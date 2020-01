Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match dell’Epifania tra Bologna-Fiorentina valido per la 18^ giornata di Serie A. Si gioca al Dall’Ara alle 12,30 e i due tecnici hanno già annunciato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo a darsi battaglia. Ecco le scelte di Mihajlovic e Iachini:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Sansone, Palacio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.