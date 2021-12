Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le scelte delle due squadre

Tutto è pronto per il primo match domenicale della 16^ giornata di Serie A. Tocca a Bologna-Fiorentina darà inizio a questo giorno di calcio per il massimo campionato italiano. Mihajlovic e Italiano ha scelto i 22 che scenderanno in campo dall'inizio.

Tre punti per alzare l'asticella delle ambizioni. Questo l'obiettivo di Bologna e Fiorentina che possono vantare una classifica di assoluto livello e che, in caso di successo oggi, potranno ambire davvero a qualcosa di importante.

C'è Barrow in avanti per i padroni di casa del Dall'Ara, niente Arnautovic, out perché non al meglio. Nella viola confermatissimo bomber Vlahovic con Sottil e Gonzalez ai lati.