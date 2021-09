Bologna-Genoa, gol e spettacolo: Criscito fissa il 2-2 finale

Pari tra Bologna e Genoa, con i liguri capaci di recuperare per due volte i felsinei

Botta e risposta a suon di gol. Bologna-Genoa si rivela una partita divertente e ricca di colpi di scena. Il match termina in parità e permette a entrambe le formazioni di muovere la propria classifica.

Il copione è chiaro: il Bologna fa la partita e il Genoa si difende ripartendo in contropiede. Nel primo tempo ci sono poche emozioni. Di Cambiaso il primo squillo, parato a terra sul proprio palo di riferimento da Skorupski. Risponde Arnautovic, ma viene murato al momento del tiro. L'equilibrio si sblocca nella ripresa. Hickey al 49' risolve una mischia nell'area di rigore dei liguri con una staffilata precisa che si insacca nell'angolino basso alla sinistra di Sirigu. Passano cinque minuti e arriva il pari del Genoa: Orsolini combina un disastro perdendo palla, cross di Criscito e colpo di testa vincente di Destro. Il Grifone spinge ancora e serve una super parata di Skorupski per fare la differenza. Nel finale Sirigu tiene a galla i liguri quando il Bologna prende il sopravvento. Padroni di casa avanti con un rigore all'84': Arnautovic non sbaglia dal dischetto e trascina i felsinei. Sembra fatta, ma Bonifazi commette un fallo clamoroso e regala un penalty al Genoa. Criscito è impeccabile e fa 2-2.