Bologna in 9 si salva a Torino: Juve pareggia al 94′ con Vlahovic

La Juventus stecca ancora in casa ma allo Stadium è stato un Bologna dal grande cuore

Emozioni nel finale a Torino con la Juve che in superiorità numerica di due uomini ha raggiunto il Bologna al 94'. Sblocca Arnautovic, poi caos Var nel finale: la Juve chiede rigore per un fallo su Morata, ma la revisione al monitor assegna punizione dal limite e rosso a Soumaoro. Espulso anche a Medel per proteste. In undici contro nove i bianconeri trovano il pari con Vlahovic di testa al quinto di recupero. Poi grande confusione ma il Bologna con grande orgoglio porta via il pareggio dopo 12 anni di sconfitte esterne nel terreno bianconero.