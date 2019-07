Bologna in ansia per Mihajlovic: terapia d’urto per il tecnico

Sono ore di apprensione in casa Bologna. Il club felsineo dovrà necessariamente fare a meno di Sinisa Mihajlovic per la nuova stagione. Il tecnico, infatti, dovrà fermarsi per sottoporsi ad una terapia d’urto contro problemi di salute riscontrati da alcuni esami clinici. L’ex Torino aveva scelto i rossoblù per rilanciarsi, ottenendo risultati straordinari. Ora lo stop forzato, che verrà annunciato domani. Mihajlovic dovrà rimanere lontano dai campi per diverso tempo. Non sono stati resi noti gli eventuali tempi di recupero.