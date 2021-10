Bologna in nove rimonta il Milan poi Bennacer e Ibra fanno sorridere i rossoneri (4-2)

Partita incredibile al Dall'Ara con i rossoneri che vincono solo nel finale

Il Milan vince a Bologna ma rischia tanto quando i felsinei rimasti in nove rimontano lo svantaggio di due reti. Nel finale però la squadra di Pioli realizza due gol e porta a casa la vittoria contro un Bologna tutto cuore e orgoglio. Le reti di Leao e Calabria nel primo tempo portano avanti il Milan che beneficia dell'uomo in più per l'espulsione di Soumaoro. Ma in avvio di ripresa autogol di Ibra e gol di Barrow per il 2-2. Al 58' viene espulso anche Soriano per un brutto fallo su Ballo Touré: rossoblù in nove. All'84' arriva il 3-2 firmato da Bennacer con una conclusione all'angolino dalla distanza. Milan vince e sale momentaneamente al comando, il Bologna incassa gli applausi ma resta al nono posto con 12 punti.