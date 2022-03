Bologna-Inter, Coni permettendo c’è già una data per disputare match

Il match rinviato per Covid potrebbe disputarsi ad aprile

E' polemica tra gli allenatori di Milan e Inter sulla mancata data della disputa del recupero del match del Dall'Ara fra i felsinei e i nerazzurri. Dopo la vittoria sul Napoli, Stefano Pioli si è detto dispiaciuto di non poter guardare una classifica senza asterischi, mentre Simone Inzaghi, alla vigilia del match col Liverpool, ha sottolineato che la sua squadra sta ancora aspettando l'esito del ricorso al Collegio di garanzia del Coni, dopo che lo scorso 14 febbraio la Corte sportiva d'appello aveva deciso che la gara va disputata. Se anche il terzo grado di giudizio dovesse confermare la sentenza bisognerebbe trovare una data utile per il match del Dall'Ara all'interno di un calendario fittissimo: la prima potrebbe essere quella di mercoledì 27 aprile, tra la 34esima e la 35esima giornata di Serie A (Inter-Roma e Udinese-Inter). Tutto in bilico dunque in attesa che la giustizia sportiva faccia luce sulla vicenda.