Bologna-Inter dovrà giocarsi. Il Coni respinge il ricorso dei nerazzurri

Respinto l'ultimo ricorso presentato dai nerazzurri per ottenere la vittoria a tavolino contro il Bologna: la gara sarà recuperata mercoledì 27 aprile.

Bologna-Inter si dovrà giocare regolarmente. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso che il match del Dall'Ara, della 20^ giornata che doveva disputarsi lo scorso 6 gennaio, sarà recuperato. Respinto, dunque, il ricorso del club nerazzurro che chiedeva la vittoria a tavolino perché gli emiliani non si erano presentati in campo. Stesso esito per il ricorso presentato dall'Atalanta, in merito alla sfida non giocata lo stesso giorno contro il Torino. La gara tra Bologna e Inter si giocherà il 27 aprile, quella tra i bergamaschi e i granata l'11 maggio (data passibile di modifiche in caso di prosieguo dell'avventura della Dea in Europa League).