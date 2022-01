Bologna-Inter: la distinta dei padroni di casa potrebbe far vincere a tavolino i nerazzurri

Svolta per il match non disputato del Dall'Ara

Caos in Serie A dopo il rinvio di alcune gare della 20^ giornata di Serie A a causa dei contagi da Covid e le disposizioni e obblighi delle rispettive ASL. Tra le partite non disputate anche Bologna-Inter che, però, a differenza degli altri match, potrebbe vedere un epilogo differente con l'assegnazione dello 0-3 a tavolino in favore dei nerazzurri.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il club padrone di casa aveva presentato la distinta ufficiale online. Un documento che si consegna al fine di giocare la gara. Peccato però che, come noto, la formazione di Mihajlovic non si sia presentata come da obbligo della ASL dimenticando di cancellare il file che adesso rischia di diventare una "prova" per il Giudice Sportivo. Quest'ultimo, infatti, potrebbe optare per un risultato a tavolino a favore degli ospiti, regolarmente al Dall'Ara per una gara "fantasma".