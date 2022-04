Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Inter senza Handanovic tra i pali

Finalmente si gioca al Dall'Ara Bologna-Inter recupero della 20^ giornata. In caso di vittoria nerazzurri primi in classifica. Un problema muscolare ha fermato Handanovic, che non ce la fa: tra i pali Radu. Anche Bastoni non è al meglio, gioca Dimarco. In attacco Lautaro-Correa. Nel Bologna Barrow con Arnautovic. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 20.15.