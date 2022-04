Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:15 il recupero di campionato

Bologna-Inter si giocherà questa sera, mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 20:15 per il recupero della 20esima giornata di Serie A. Al Dall'Ara si disputerà finalmente il match che permetterà ai nerazzurri di tornare a parità di sfide con il Milan.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Da capire quali 22 giocatori scenderanno in campo considerando anche il recente impegno giocato in campionato e quello che ormai già incombe nel weekend. Nel Bologna ci sarà Medel a cui è stata tolta una delle due giornate di squalifiche. Nell'Inter possibile impiego dei titolarissimi senza riposo per Perisic, Dzeko e Lautaro.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic (non in panchina)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vederla

Sarà possibile seguire il match tra rossoblù e nerazzyurri su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv e sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La gara del massimo campionato italiano sarà visibile anche Sky trasmetterà l'evento su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Grazie alla già citata app di DAZN potrete seguire Bologna-Inter in streaming su tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, mentre da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale e da lì selezionare l'evento desiderato.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go, opzione così come la piattaforma NOW.