Bologna-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 novembre

Tutto è pronto per l’11^ giornata di Serie A. In campo al Dall’Ara Bologna-Inter. Si gioca alle 18,00 il secondo anticipo del sabato di campionato. Padroni di casa reduci dal ko esterno in Sardegna contro il Cagliari, ospiti che arrivano dalla vittoria col Brescia.

Bologna-Inter, le probabili formazioni – Sarà la partita degli ex in casa Bologna. Mbaye, Medel e Palacio vantano un passato in nerazzurro. I rossoblù si affideranno a loro per sorprendere l’Inter. Orsolini e Sansone completano l’attacco. Conferma per la coppia Danilo-Bani in difesa. L’Inter continua ad affidarsi alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez in avanti. Difesa con Godin e de Vrij sicuri del posto. Skriniar potrebbe lasciare spazio a Bastoni.

Bologna-Inter streaming e diretta tv – Il match Bologna-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno anche vedere la gara in streaming live attraverso Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Esiste, inoltre un’altra opzione, ovvero Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.