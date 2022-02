Bologna-Inter va rigiocata ma il club nerazzurro farà ricorso al Coni

I rossoblu non erano scesi in campo, lasciando la squadra di Inzaghi in attesa per 45 minuti sul terreno di gioco, in seguito ai tanti casi Covid

Redazione ITASportPress

E' stato respinto il ricorso dell'Inter che chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna, prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. La Corte sportiva d'appello, secondo grado di giudizio, ha deciso, allineandosi con la scelta del Giudice sportivo, che la gara vada rigiocata. L'Inter comunque ha fatto sapere che ricorrerà al Collegio di garanzia del Coni.