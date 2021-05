Bologna-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Gara importante per gli ospiti a caccia di un posto in Champions League

Bologna-Juventus si gioca questa sera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 20.45 per l' ultima giornata di campionato di Serie A . Padroni di casa desiderosi di chiudere con un risultato prestigioso, ospiti a caccia di tre punti per sperare nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Diversi dubbi di formazione da parte del Bologna di Sinisa Mihajlovic . La formazione dei padroni di casa potrebbe vedere Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. La Juventus di Andrea Pirlo vuole e deve vincere. Per farlo si affiderà a Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Solo panchina per Dybala e Morata, almeno inizialmente.

Bologna-Juventus , sfida valida per il 38° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 23 maggio 2021 allo stadio Renato Dall’Ara. Il calcio d’inizio è programmato per le ore 20.45 .

La sfida che vedrà protagoniste Bologna e Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno seguire la gara del Dall’Ara sulle smart tv compatibili con la app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN sarà possibile seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La sfida tra rossoblù e bianconeri Bologna-Juventus sarà visibile in streaming anche su device come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).